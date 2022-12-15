وأضاف فيليبونينكو -حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الخميس- "خلال الـ24 ساعة الماضية، عانت أوكرانيا من خسائر فادحة في القوة البشرية والمعدات العسكرية، وذلك نتيجة للعمليات الهجومية النشطة للقوات الشعبية" موضحا أن القوات الشعبية دمرت ناقلتي جند وثلاثة أنظمة مدفعية وطائرة بدون طيار و17 مركبة آلية خاصة تابعة للجيش الأوكراني.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

