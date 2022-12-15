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"قفز من أعلى العقار".. كشف لغز العثور على جثة شخص أسفل عقار بشبين القناطر

الخميس، 15 ديسمبر 2022 11:58 م
"قفز من أعلى العقار".. كشف لغز العثور على جثة شخص أسفل عقار بشبين القناطر جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة شخص أسفل أحد العقارات مصابًا بعدة كسور أودت بحياته، بمنطقة عزبة اليمن بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

 
وكشفت التحريات، أن المتوفى ليس من قاطني دائرة المركز، وأنه على علاقة بإحدى السيدات القاطنة بذلك العقار، وأنه كان يأتي إليها أثناء غياب زوجها، وأنه في أثناء تواجده معها فوجئ بدخول والدة الزوج إلى الشقة، فاختبأ وراء الستارة، ولكنها شعرت به فهرب بالقفز من أعلى العقار، ما أدى إلى وفاته في الحال.
 
جرى تحرير محضر بالواقعة، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على العشيقة.
 
وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بورود إخطار من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بعثور الأهالي على جثة شخص ملقاة من أعلى أحد العقارات الكائنة بمنطقة عزبة اليمن بدائرة المركز.
 

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