فريق جراحى بمستشفى قها التخصصي ينقذ حياة شاب تعرض لانفجار في الأمعاء

القليوبية إبراهيم سالم

تمكن فريق جراحي بمستشفى قها من إنقاذ حياه شاب يعاني من انفجار بالأمعاء، بسبب تعرضه لحادث، حيث تم تجهيز العمليات وفريق الجراحة والتخدير على أعلى مستوى في غضون نصف ساعة من تشخيص المريض، وعمل استكشاف للمريض.

وأوضحت المستشفي، في بيان له، أنه جاء ذلك تحت رعاية دكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس الأمانة، والدكتور على طبل مدير المستشفى، وبتوجيهات من الدكتور أحمد مصطفى رئيس العمليات، والدكتور شريف صلاح رئيس قسم الجراحة بالمستشفى.

وتابعت المستشفى، أنه تمكن الفريق الجراحي بالمستشفي من إنقاذ حياة شاب يعاني من انفجار بالأمعاء، وذلك إثر حادث، حيث تم تجهيز العمليات وفريق الجراحة والتخدير على أعلى مستوى فى غضون نصف ساعة من تشخيص المريض، وعمل استكشاف للمريض، والخروج بفتحه براز مؤقته علي الجلد.

واستطردت المستشفي، أنه تم خروج المريض من المستشفي بعد أسبوع من إتمام العملية بصحة جيدة، حيث كان الفريق الجراحي برئاسة استشاري الجراحة الدكتور السيد عبد الستار، وأخصائي الجراحة الدكتور هيثم جمعة، والدكتور عمرو عبدالملك، ونواب الجراحة الدكتور أحمد الجزار، والدكتور عبد الله أحمد، وأطباء التخدير الدكتور محمود شعبان، والدكتور أحمد خليفة، بالإضافة إلى فريق التمريض.