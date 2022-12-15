اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 ديسمبر 2022 02:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تتعهد بتقديم 530 مليون يورو لإعمار البنية التحتية فى أوكرانيا

الخميس، 15 ديسمبر 2022 02:08 ص
فرنسا تتعهد بتقديم 530 مليون يورو لإعمار البنية التحتية فى أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال، الأربعاء، أن بلاده ستتلقى أكثر من 530 مليون يورو من باريس لإعمار البنية التحتية وتطوير المجال الرقمي.

وكتب شميجال أمس الأربعاء على تيليجرام: "لدينا اتفاقيات عديدة بمبالغ تزيد عن 530 مليون يورو، لتطوير المجال الرقمي والإعمار السريع للبنية التحتية"، مؤكدا أن الحكومة الأوكرانية تمكنت من الحصول على ما مجموعه 1.5 مليار يورو خلال زيارة لفرنسا. وناقش الطرفان قضايا تأمين الأعمال التجارية من مخاطر الحرب، وتوريد أنظمة دفاع جوي فرنسية لأوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، الأربعاء، إن المشاركين في مؤتمر ضمان الدعم المالي لأوكرانيا الذي عقد الثلاثاء في باريس برئاسة ماكرون تمكنوا من جمع قرابة مليار يورو لكييف.


روسيا

اوكرانيا

يورو

كييف

حرب روسيا واوكرانيا

فرنسا

موسكو

دينيس شميجال



الموضوعات المتعلقة

موسكو: ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا فى روسيا للأسبوع الرابع على التوالى

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 08:05 م

روسيا تكشف حجم محصولها من القمح لهذا العام: 150 مليون طن

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 03:04 م

الرئيس العراقى يعرب عن أمله فى الوصول إلى السلام بين روسيا وأوكرانيا

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 01:40 م

العالم هذا الصباح.. العراق يعلن تسديد كامل تعويضات حرب الكويت.. موسكو: إحباط 123 جريمة إرهابية في روسيا منذ بداية العام.. "قطارات لندن خارج الخدمة" إضراب عمال سكك حديد بريطانيا بسبب تدني الأجور

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 09:00 ص

واشنطن: من المهم وجود قنوات تواصل مع روسيا في أوقات الأزمات

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة