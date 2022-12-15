فحص 1300 مواطن ضمن مبادرة "حياة كريمة" بدمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن تنفيذ قافلة طبية لفحص المواطنين بالمجان ضمن فاعليات مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، وتضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.
ومن جانبه ذكر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1308 مواطن، لافتا إلي أنه تم تحويل 15 حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات العامة، بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المترددين على القافلة والتي بلغت 8 قرارات، فضلاً عن إجراء 390 تحليل معملى و الكشف بالأشعة 22 حالة و فحص 18 حالة بالسونار.
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