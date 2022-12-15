اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 12:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فحص 1300 مواطن ضمن مبادرة "حياة كريمة" بدمياط

الخميس، 15 ديسمبر 2022 11:00 م
فحص 1300 مواطن ضمن مبادرة "حياة كريمة" بدمياط جانب من الحملة
دمياط - هيثم مراد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن تنفيذ قافلة طبية لفحص المواطنين بالمجان ضمن فاعليات مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، وتضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.
 
ومن جانبه ذكر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط،  أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1308 مواطن، لافتا إلي أنه تم تحويل 15 حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات العامة،  بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المترددين على القافلة والتي بلغت 8 قرارات، فضلاً عن إجراء 390 تحليل معملى و الكشف بالأشعة 22 حالة و فحص 18 حالة بالسونار.
 
 
 
 
 

 


حياة كريمة

اخبار محافظة دمياط

وزارة الصحة

وزير الصحة

مبادرة رئيس الجمهورية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة