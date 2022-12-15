فحص 1300 مواطن ضمن مبادرة "حياة كريمة" بدمياط

ومن جانبه ذكر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1308 مواطن، لافتا إلي أنه تم تحويل 15 حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات العامة، بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المترددين على القافلة والتي بلغت 8 قرارات، فضلاً عن إجراء 390 تحليل معملى و الكشف بالأشعة 22 حالة و فحص 18 حالة بالسونار.