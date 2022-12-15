غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تعقد جمعيتها العمومية العادية 26 ديسمبر الجارى

كتب محمد أسعد

تُعقد الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، رئيس الجمعية العمومية، اجتماعها فى تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الإثنين الموافق 26 ديسمبر الجارى، بفندق سفير القاهرة بالدقى.

وقال أحمد الناظر، الأمين العام لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن اللائحة الداخلية المنظمة لعمل الغرفة تؤكد إنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع فسوف يؤجل الاجتماع إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً فى نفس اليوم وفى نفس المكان ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.

وأضاف الأمين العام للغرفة، أن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للغرفة، يتضمن عدة بنود منها النظر فى التقرير السنوى لمجلس الإدارة حول نشاط الغرفة ومجلس الإدارة عن عام 2022، وكذلك الموافقة على الميزانية العمومية والحساب الختامي للغرفة عن السنة المالية 2021/2022 وكذلك الموازنة التقديرية لعام 2022/2023 .

وأشار الناظر إلى لجنة تسيير الأعمال برئاسة الأستاذ عادل المصرى، وأعضاء الجمعية العمومية ستستمع إلى عرض ملخص تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن فحص القوائم المالية للغرفة عن السنة المالية 2020 /2021 ، والسنة المالية 2021 / 2022.

وحول أحقية حضور الجمعية العمومية ،أوضح الأمين العام لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، إنه يحق حضور الجمعية العمومية للغرفـة لجميع الأعضاء السارى تراخيـص منشآتهم (الصادرة من وزارة السياحة) حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بشرط سداد كافة الإشتراكات المستحقة للغرفة قبل انعقاد الجمعية العمومية للغرفـــة حتى الساعة الثانية بعد ظهر يوم 25 ديسمبر الجارى، بإيصال سداد البنك بمقر الغرفة .

وأكد الناظر ، إنه تطبيقاً لأحكام قرار وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017 والقرار رقم 420 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية [المادة 5 ] يُمثل المنشأة السياحية لدى الغرفة الممثل القانونى لها المعتمد لدى وزارة السياحة وهو من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى شركات الأموال بحسب الأحوال أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة فى شركات الأشخاص، أو عضو مجلس الإدارة من مالكى الأسهم فى شركات المساهمة أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسئول المرخص له من وزارة السياحة بموافقة كتابية من المالك أو الممثل القانوني للمنشأة .

وشدد الأمين العام للغرفة، على إنه يتعين إخطار وزارة السياحة والغرفة رسمياً بممثل ( واحد ) للمنشأة حتى يمكن حضور الجمعية العمومية ، مشيراً إلى أن الغرفة على استعداد تام لتلقى أية تساؤلات أو استفسارات من قبل أعضاء الغرفة لطرحها فى فعاليات الجمعية العمومية حالة الرغبة فى توجيه أى استفسارات لمجلس الإدارة بشأن عناصر تقرير مجلس الإدارة أو الميزانية وحرصاً على وقت الجمعية العمومية ، وموافاتنا - الغرفة -بالاستفسارات بشكل كامل وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام وسيتم موافاة السادة أعضاء الجمعية العمومية بالرد على الاستفسارات مكتوبة أثناء انعقاد الجمعية العمومية ، ويتم إرسال الاستفسارات كتابة باسم رئيس مجلس الإدارة أو إرسالها بالبريد الإلكترونى info@cte-egypt.org أو تسليمها بمقر الغرفة بالقاهرة وذلك فى موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر 2022.