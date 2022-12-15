اليوم السابع
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طقس مستقر واستئناف حركة الصيد ببوغازى البرج والمنزلة فى دمياط.. صور

الخميس، 15 ديسمبر 2022 08:56 ص
طقس مستقر واستئناف حركة الصيد ببوغازى البرج والمنزلة فى دمياط.. صور حالة الطقس بدمياط
دمياط معتز الشربينى

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شهدت مدن محافظه دمياط حالة من الاستقرار في طقس اليوم الخميس، وظهرت الشمس مشرقة مع تحسن درجات الحرارة. 

وأدى استقرار حالة الطقس إلي استئناف كافة الأنشطة وخاصة أنشطة الصيد في بوغاز عزبة البرج وبحيرة المنزلة، ويأتي ذلك وسط استعدادات من الوحدات المحلية بمختلف المدن لمواجهة أيه تقلبات أو تغييرات في حالة الطقس. 
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم  الخميس، ارتفاع طفيف بالحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 25  درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.
 
حالة الطقس بدمياط (2)
حالة الطقس بدمياط (2)

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