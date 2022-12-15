اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 10:40 ص
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طقس الإسكندرية اليوم.. استقرار الأجواء والعظمى تسجل 25 والصغري 13 درجة.. صور

الخميس، 15 ديسمبر 2022 10:22 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. استقرار الأجواء والعظمى تسجل 25 والصغري 13 درجة.. صور حالة الطقس
الإسكندرية -أحمد الزغبي 

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رصد "اليوم السابع" صورا لحالة الطقس بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس ، حيث شهدت المحاظة تحسنا في درجات الحرارة، مع سطوع الشمس، وبلغت درجة الحرارة العظمى25 والصغرى 13 درجة مئوية علي المحافظة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا بالحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

 وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.

 وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 13، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13.

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