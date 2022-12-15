طالبات مدرسة طهطا الثانوية بنات فى زيارة للوحدة المحلية والمستشفى العام

سوهاج محمود مقبول

استقبل المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا عددا من طالبات مدرسة طهطا الثانوية بنات فى زيارة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

فى إطار توجيهات الوزير اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وحرصا على تعريف الأجيال القادمة بما يتم من مشروعات على أرض الواقع والمشروعات المستقبلية والخدمات العامة، وذلك فى إطار توجيهات الوزير اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وحرصا على تعريف الأجيال القادمة بما يتم من مشروعات على أرض الواقع والمشروعات المستقبلية والخدمات العامة.

وخلال اللقاء وجه المحاسب عامر عوض رئيس المركز الشكر للمختصين بالمدرسة والطالبات على حضورهم للتعرف على أهم المشروعات والخدمات التى تقدمها الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

وأضاف المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أننا نعمل بكل إمكانياتنا على خدمة وراحة المواطنين فى كل مكان خاصة فى ظل إدراج مركز ومدينة طهطا وقراها ضمن مبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية والتى سوف تساهم بشكل كبير فى الارتقاء بمستوى المرافق العامة وخدمة المواطنين فى القرى والنجوع المختلفة بمركز ومدينة طهطا

الجدير بالذكر أنه فى ختام الزيارة توجه طالبات المدرسة فى جولة داخل المبنى الجديد لمستشفى طهطا العام والذى تم الانتهاء منه ويتم حالياً تركيب الأثاث والأجهزة الطبية تمهيدا لبدء تشغيل مبنى المستشفى الجديد قريبا.