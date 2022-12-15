ضبط 7 مراكز علاج الإدمان بدون تراخيص بالعبور.. أحدهم هرب المرضى فى ميكروباص

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أنه جاءت المراكز المضبوط على النحو التالي، ضبط 5 مراكز 3 منها خاصة للرجال و2 للسيدات، جميعها تدار بدون ترخيص، ولا يوجد لافتات تدل عليها، ولا يوجد بها أطباء أو تمريض ولكنها تدار بواسطة أفراد غير مؤهلين وليس لديهم تراخيص مزاولة مهنة الطب.

كما تم ضبط مركزين تم إخلائهم من المرضى قبل وصول الحملة، فور علمهم بالمرور على تلك المراكز، حيث تأكد وجود مرضى في أحد المراكز من وجود المأكولات والمشروبات المجهزة حديثاً ثم قاموا بفصل الكهرباء حتى لا يتمكن فريق الحملة من المرور، أما الثاني فقد شوهد المرضى أثناء تهريبهم في سيارة ميكروباص وأخذوا في العدو خوفاً من الحملة، وتم تحرير 5 محاضر بقسم شرطة ثان العبور، والتنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان لنقل المرضى والعناية بهم.

يأتي ذلك حيث قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالقليوبية، برئاسة الدكتور شعبان وردة، وعضوية الدكتور رامي إبراهيم مساعد مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور سعيد سلامة مسؤول العلاج الحر بالعبور، بشن حملات تفتيشية على مراكز علاج الإدمان بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة والمجلس الإقليمي للصحة النفسية.

ومن ناحيته شدد الدكتور خالد الخطيب، على التعامل بحزم مع تلك المنشآت التي تضر بالمرضى ولا يتوافر بها أي اشتراطات للعلاج الآمن للمرضي، كما أوضح أن العلاج الحر بالقليوبية سيواصل حملاته المستمرة والضرب بيد من حديد على أي منشآت مخالف التراخيص أو تضر الصحة العامة للمواطن.



أطعمة غير أدمية بالمراكز



التفتيش على مراكز علاج الإدمان



المضبوطات بالحملة



جانب من الحملة



خلال الحملة بالعبور



خلال الحملة بمراكز علاج الإدمان



مراكز علاج الإدمان بدون ترخيص