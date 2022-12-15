اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 04:51 م
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ضبط 4 أطنان دقيق بلدى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بمركز المنصورة

الخميس، 15 ديسمبر 2022 04:04 م
ضبط 4 أطنان دقيق بلدى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بمركز المنصورة جانب من الحملات التفتيشية المكبرة
الدقهلية - محمد الحبشى

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شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة تفتيشية مكبرة استهدفت عدد من المخابز والاسواق لضبط المخالفين، وتشكلت الحملة برئاسة السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، محمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، وسامى إبراهيم، وإيهاب رجب من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية.
 
أسفرت الحملة عن ضبط 86 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام بما يعادل 4.300 طن داخل مخزن بإحدى القرى التابعة لمركز المنصورة مما يعد مخالفا للقانون رقم 15 لسنة 2019 لحيازته وتجميعه دقيق بلدى مدعم، بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
تم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.
 
وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على متابعة سير عمل المنشآت التموينية المختلفة واستمرار توجيه الجهود الرقابية فى مواجهة المخالفين.

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