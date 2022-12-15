ضبط 1211 كجم لحوم ودواجن مخالفة بحملات تفتيشية بالعاشر من رمصان

ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية، 1211 كجم لحوم ودواجن و أسماك مخالفة خلال حملات تفتيشية بمدينة العاشر من رمصان، في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية .

وأوضح الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، ان إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وأقسام الصحة بالإدارات البيطرية ،بالاشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية –الرقابة الإدارية بالشرقية" ، نفذت حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمدينة العاشر من رمضان.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير ( 9 ) محاضر مخالفة و ضبط ( 1211 كجم ) لحوم ودواجن و أسماك مخالفة بيانها ( 40 كجم ) لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و ( 54 كجم ) دواجن و ( 40 كجم ) أسماك و ( 30 كجم ) أسماك مملحة مجهولة المصدر و بدون بيانات ( 20 كجم ) لحوم مجمدة و ( 27 كجم ) أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي و ( واحد طن ) مفروم دواجن.

تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.