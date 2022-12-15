ضبط 104 مخالفات تموينية فى حملات على المخابز والأسواق بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملات تموينية مكبرة على عدد من المخابز والمحال والأسواق التجارية، حيث تشكلت مجموعة من الحملات اليوم الخميس تحت إشراف على حسن مدير عام التجارة والرقابة، ومديري الإدارات التالية

شربين، طلخا، منية النصر، وقسم الرقابة التموينية بالمديرية.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 104 مخالفات تموينية وبيانها كالتالي:

عدد 22 محضر نقص وزن.

عدد 8 محاضر تصرف فى دقيق بقيمة 20282 شيكارة.

عدد 8 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

عدد 2 محضر عدم إعطاء بون صرف للمواطن.

عدد 3 محضر توقف عن الإنتاج.

عدد 1 محضر عدم وجود ماكينة.

عدد 1 محضر تجميع بطاقات 137 بطاقة.

عدد 3 محاضر عدم وجود سجل.

وفى مجال الأسواق تم تحرير التالى:

24 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

عدد 1 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى "سجائر".

عدد 6 محاضر عدم توريد أرز شعير للمزراعين.

عدد 5 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

عدد 2 محضر تجميع سلع تموينية بقيمة 11.250 طن أرز شعير، و85 شيكارة دقيق بلدى مدعم.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية على تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، مع استمرار جهود مديرية التموين في حملاتها لضبط الأسواق والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.