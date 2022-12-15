ضبط هواتف محمولة مجهولة المصدر بحوزة شخص فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

ضبط صاحب محل هواتف محمول لحيازته عدد من الهواتف مجهولة المصدر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بترويج هواتف محمول مجهولة المصدر مستغلاً إحدى الشقق السكنية كمخزن له بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه وتبين أنه (صاحب محل هواتف محمول – كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى) وعٌثر بحوزته على (4623 جهاز هاتف محمول "مختلف الأنواع" – "وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها") وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة .