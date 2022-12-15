اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 02:08 م
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ضبط هواتف محمولة مجهولة المصدر بحوزة شخص فى القاهرة

الخميس، 15 ديسمبر 2022 12:44 م
ضبط هواتف محمولة مجهولة المصدر بحوزة شخص فى القاهرة ضبط مجرمين- ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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ضبط صاحب محل هواتف محمول لحيازته عدد من الهواتف مجهولة المصدر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بترويج هواتف محمول مجهولة المصدر مستغلاً إحدى الشقق السكنية كمخزن له بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه وتبين أنه (صاحب محل هواتف محمول – كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى) وعٌثر بحوزته على (4623 جهاز هاتف محمول "مختلف الأنواع" – "وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها") وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة .


هواتف محمولة

الداخلية

حوادث



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