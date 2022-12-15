ضبط مبيدات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية وتحرير 21 محضرا بالبحيرة

شنت الإدارة العامة للرقابة والمتابعة الميدانية بديوان عام محافظة البحيرة، حملات مكبرة علي محلات الجزارة والمطاعم بمركز كفر الدوار بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة ومديرية الطب البيطري.

أسفرت الحملات عن تحرير21 محضرا ما بين سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، كما تم ضبط 215 عبوة مبيدات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية وغير مسجله بوزاره الزراعة.

وكذلك ضبط 107 عبوات مواد غذائية مختلفة النوع والحجم منتهية الصلاحية و5 عبوات أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بصيدلية بيطرية.