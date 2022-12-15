ضبط دواجن مجهولة المصدر بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ضبط مباحث التموين بالجيزة، مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بحوزته كمية من الدواجن مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، حيازة مالك ثلاجة لحوم "بدون ترخيص" كمية من المنتجات مجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم، وضبط بحوزته كمية من الدواجن مجهولة المصدر بدون بيانات وطرحها للبيع وتوزيعها على المحلات والمطاعم مسبباً بذلك أضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.