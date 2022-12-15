صعود بورصات السعودية والبحرين والإمارات بجلسة الخميس.. وهبوط قطر والكويت

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.41% رابحًا 42.30 نقطة ليغلق عند مستوى 10290.42 نقطة.

وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.01% رابحًا 0.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1854.03 نقطة، وقفزت أسواق المال الإماراتية، فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.93% خاسرًا 103.46 نقطة ليغلق عند مستوى 10976.75 نقطة

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.41% رابحًا 42.30 نقطة ليغلق عند مستوى 10290.42 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.62% خاسرًا 115.02 نقطة ليغلق عند مستوى 18526.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 231.7 مليون سهم بقيمة 6.7 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.05%، أعقبه قطاع المرفق العامة بنسبة 3.73%، يليه قطاع التأمين بنسبة 2.82%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية، والاستثمار والتمويل بنسبة 2.47%، 2.44%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات الاتصالات، والإعلام والترفيه، والأدوية، والبنوك بنسبة 0.94%، 0.7%، 0.44%، 0.22%، على التوالي.

وقفز 152 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 8.69%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 7.46%، ثم سهم "علم" بنسبة 5.89%، وتراجع 53 سهمًا على رأسها سهم "الحمادي" بنسبة 4.86%، ثم سهم "البلاد" بنسبة 4.78%، ثم سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 3.61%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ مليار ريال سعودي.

بورصة البحرين

زاد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.01% رابحًا 0.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1854.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 653.2 ألف سهم بقيمة 142.5 ألف دينار بحريني.

وارتفع ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.22%، وصعد سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 2%.

فيما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 0.16% بضغوط هبوط سهم بنك السلام بنسبة 1%، وهبط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 6.52%.

بورصة أبو ظبي

وقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.206% رابحًا 120.91 نقطة ليغلق عند مستوى 10144.53 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.550 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 258.1 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 21.4 ألف صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 3.6%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.14%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.84%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 2.9%، وأخيرًا قطاعي الاتصالات، والطاقة بنسبة 1.38%، 1.19%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.96%.

وارتفع 33 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 8.87%، ثم سهم "بيانات أيه أي بي أل سي" بنسبة 7.66%، ثم سهم "أي أس جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 7.64%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة أرام" بنسبة 9.94%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 9.85%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 6.25%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 246.8 مليون درهم.

بورصة دبي

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.13% رابحًا 4.38 نقطة ليغلق عند مستوى 3315.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 136 مليون سهم محققة ما قيمته 317.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 8527 صفقة لعدد 35 سهمًا.

وارتفع قطاع الخدمات المالية ببورصة دبي بنسبة 1.66%، فيما تراجعت 4 قطاعات على رأسها العقارات بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.32%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.46%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.2%.

وزاد 18 سهمًا على رأسها شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 14.85%، ثم سهم بنك دبي التجاري بنسبة 5%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 6.37%، ثم سهم مجموعة تيكوم بنسبة 3.12%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 22.8 مليون ورقة بقيمة 134.5 مليون درهم.

بورصة الكويت

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.54% خاسرًا 39.68 نقطة ليغلق عند مستوى 7350.82 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.62% خاسرًا 51.14 نقطة ليغلق عند مستوى 8176.73 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.20% خاسرًا 11.18 نقطة ليغلق عند مستوى 5653.55 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.25% خاسرًا 14.71 نقطة ليغلق عند مستوى 5804.29 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 120.6 مليون سهم بقيمة 61 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7325 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 13.85%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.99%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.15%، ثم قطاع المنافع بنسبة 1.05%، ثم قطاعي المواد الأساسية، والاتصالات بنسبة 0.97%، 0.93%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.79%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.46%، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاعي الطاقة، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.97%، 0.44%، على التوالي.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.93% خاسرًا 103.46 نقطة ليغلق عند مستوى 10976.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 136 مليون سهم بقيمة 700.3 مليون ريال عبر تنفيذ 17150 صفقة، وتراجع 34 سهمًا، وارتفعت 9 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها العقارات بنسبة 2.07%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.93%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.61%، وأخيرًا قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.4%، فيما ارتفعت قطاعات البضائع والخدمات الاستهلاكية، والنقل، والتأمين بنسبة 1%، 0.52%، 0.29%، على التوالي.