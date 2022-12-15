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"صحة بورسعيد": الانتهاء من تطعيم 100 ألف و950 طفلا ضد شلل الأطفال

الخميس، 15 ديسمبر 2022 12:54 م
"صحة بورسعيد": الانتهاء من تطعيم 100 ألف و950 طفلا ضد شلل الأطفال الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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أكد الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، اليوم الخميس، أنه تم الانتهاء من تطعيم 100 ألف و950 طفلا من بينهم 6 أطفال غير مصريين مقيمين على أرض مصر، لافتا إلى أن نسبة التطعيم بلغت 99.6% خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر 2022.
 
وأشار إلى أن الحملة القومية ضد شلل الأطفال تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ووفقا لرؤية مصر 2030، فضلاً عن رفع المناعة لدى الأطفال حفاظاً على سلامتهم.
 
وتابع أن الحملة مستمرة اليوم الخميس من خلال النقاط الثابتة فى الوحدات والمراكز الطبية لإتاحة الفرصة للأطفال الذين لم تتمكن أسرهم القيام بتطعيمهم من خلال حملة شلل الأطفال.
 
ومن جانبه، ناشد أبوهاشم أولياء الأمور اللذين لم يبادروا بتطعيم أطفالهم التوجه إلى المراكز الطبية والوحدات الصحية للحصول على جرعة التطعيم ضد شلل الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات لضمان تحقيق المستهدف وعلى أن تكون مصر خالية من شلل الأطفال.

 


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