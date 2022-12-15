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صحة البحر الأحمر : حققنا نسبة تغطية 101.6% فى حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

الخميس، 15 ديسمبر 2022 10:14 ص
صحة البحر الأحمر : حققنا نسبة تغطية 101.6% فى حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال حملات تطعيم ضد شلل الأطفال
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن الدكتور اسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة والسكان، أن حملة التطعيم ضد مرض شلل الاطفال بالمحافظة حققت نسبة 101.6% باداء مميز ، وذلك من خلال اشراف المديرية برئاسة الدكتوره نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي وفرق إشراف الوزارة وفرق إشراف الإدارات الصحيه.

وأكدت المديرية في بيان لها ، أن خلال أيام التطعيم قامت فرق الاشراف بالمرور الدوري علي  الفرق الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة  ومتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائيه.

كذلك المرور علي الفرق المتحركة من شقة لشقة في جميع أرجاء المحافظة والتأكد من سير العمل علي اكمل وجه، حيث أشاد وكيل الوزارة بالدور الكبير الذي حققته فرق التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، مؤكدين على مدي ثقته بإنجاح الحملة.
 


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