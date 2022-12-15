شركة مياه القاهرة تعلن إنهاء أعمال الإحلال والتجديد بمحطة الأميرية وعودة الضخ

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه الأميرية، لافتة إلى أنه تم الدفع بكافة المعدات والفنيين والمهندسين لإنهاء الأعمال قبل الموعد المحدد بـ 4 ساعات، وإذ تأسف الشركة عن فترة الانقطاع لظروف خارجة عن إرادتها.

كانت شركة مياه القاهرة، قد أعلنت قطع المياه عن بعض مناطق مصر الجديدة (ميدان روكسى ومتفرعاته – شارع الميرغنى ومتفرعاته – إبراهيم اللقانى ومتفرعاته – شارع نزيه خليفة ومتفرعاته – منطقة البارون – منطقة الاتحادية ) وضعفها بمناطق (ميدان صلاح الدين ومتفرعاته – ميدان الاسماعيلية ومتفرعاته )، وكذا مدينة النور بالزاوية الحمراء، بسبب أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه الأميرية.