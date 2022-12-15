سلطات كييف تصادر ممتلكات الرئيس الأوكراني السابق يانوكوفيتش

وكالات

أعلنت المحكمة العليا لمكافحة الفساد في أوكرانيا، مصادرة جميع ممتلكات الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، وأموالا في حسابات مصرفية وممتلكات ثقافية بقيمة 18.7 مليون يورو.

وفي نوفمبر، أعلنت رئيسة إدارة سياسة العقوبات بوزارة العدل الأوكرانية إينا بوغاتيك، عن رفع دعوى قضائية جديدة أمام محكمة أوكرانية لمصادرة أصول الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش.

وكتب مركز مكافحة الفساد في "تيليغرام": "صادرت المحكمة جميع الممتلكات من يانوكوفيتش.. على وجه الخصوص، مسكن ميجيغوري، ومجمع سوخلوتشي، وشقة على جسر ابولونسكوي، ومواقف سيارات، وأموال في الحسابات وممتلكات ثقافية بقيمة 18.7 مليون يورو".

ووفقا للمركز، تمت مصادرة 31 مليون غريفنيا (حوالي 840 ألف دولار أمريكي)، و84900 دولار أمريكي في حسابات بنكية، كما تمت مصادرة حصصا بقيمة 100% من رأس المال المستأجر لشركتي تانتاليت وهاوس أوف فورستر ذات المسؤولية المحدودة.

وقالت المحكمة يجوز استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ إعلانه.