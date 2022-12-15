سعر الذهب الآن فى سوق الصاغة.. وعيار 21 يبلغ 1700 جنيه للجرام

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في سعر الذهب اليوم في السوق المصري، وسط تغيرات لحظية في سعر الذهب، ويسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1700 جنيه الآن وقت صياغة هذه السطور، وفي سياق السطور التالية نرصد آخر تطورات أسعار المعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1457 جنيها.

عيار 21 سجل 1700 جنيه.

عيار 24 سجل 1947 جنيها.

الجنيه الذهب 13600 جنيها.

ويترقب السوق العالمي للذهب إعلان الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو والإنتاج الصناعي الصيني وقرار الفائدة من بنك إنجلترا وكذلك قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي وطلبات الإعانة الأمريكية اليوم الخميس 15 ديسمبر الجارى، ومن المقرر إعلان مبيعات التجزئة في بريطانيا ومؤشر مديري المشتريات في ألمانيا ومؤشر مديري المشتريات في بريطانيا وأسعار المستهلكين في منطقة اليورو يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022.