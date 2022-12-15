وذكر المعهد- وفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية- أن مركز الزلزال يقع على بعد حوالي 30 كلم قبالة سواحل مقاطعة هالين، وعلى عمق 6 كيلومترات فقط عن سطح البحر، فيما قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قوة الزلزال بـ 5.9 درجة وعمق 12 كيلومترا.

وتشهد تايوان زلازل بشكل منتظم؛ بسبب وقوعها فوق منطقة تتقاطع قربها صفيحتان تكتونيتان يؤدي احتكاكهما ببعضهما البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كثيف.

يذكر أن زلزالا بقوة 6.9 درجة ضرب الساحل الشرقي لتايوان، في سبتمبر الماضي، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وسقوط عدد من المباني.