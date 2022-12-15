زراعة الإسماعيلية تكثف حملاتها على محال المبيدات بالقنطرة شرق.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

شنت إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مفتشي الرقابة حملة على محال المبيدات الزراعية بمركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، بناء علي تعليمات الدكتور أحمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات.

شارك في الحملة المهندس عفيفي محمد مدير عام مكافحة الافات لمنطقة القناة وسيناء والمهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة، والمهندس محمد فؤاد مدير المكافحة بالقنطرة شرق، والمهندس رامي العربي متابع وزارة الزراعة.

استهدفت الحملة ضبط أسواق المبيدات، والتأكد من عدم تسرب أي مبيدات مخالفة للمواصفات المتفق عليها، والتي تضر بالصحة العامة للمواطنين، والتنبيه بعدم الإتجار إلا بالمبيدات المرخصة والمسجلة بوزارة الزراعة.

وقال المهندس محمود عبدالقادر، أن إدارة المكافحة بالمديرية بالإضافة إلى قيامها بالمشاركة في الحملات الرقابية على محلات المبيدات، تنظم مجموعة من الندوات والدورات الزراعية في القرى والجمعيات الزراعية لتوعية المزارعين وإرشادهم، بالطرق الصحيحة في التسميد والري والإجراءات العلمية المتبعة في التعامل مع المبيدات الزراعية، وكيفية التعرف على نوع المبيد ومدى صلاحيته. بالاضافة لعقد دورات لمطبقي المبيدات من شباب الخريجين .

وقال المهندس محمد فؤاد، إنه تم التنبيه على التجار بضرورة الإلتزام بكتاب التوصيات الزراعية، والتشديد على عدم الإتجار في المبيدات الغير مسجلة والمنتهية الصلاحية والمهربة، وتم مراجعة التراخيص ووجود مهندس زراعي مدير مسؤول عن المحل كما تم التفتيش علي الشهادات ومراجعتها وتم التنبيه علي المحلات بسرعة انهاء اجراءات التراخيص.