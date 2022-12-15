اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 ديسمبر 2022 09:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رياضة كفر الشيخ تختتم التصفيات التمهيدية لبطولة كأس الرئيس لحياة كريمة مواليد 2005

الخميس، 15 ديسمبر 2022 08:11 م
رياضة كفر الشيخ تختتم التصفيات التمهيدية لبطولة كأس الرئيس لحياة كريمة مواليد 2005 جانب من الفعالية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ختام التصفيات التمهيدية لبطولة كأس الرئيس لحياة كريمة لكرة القدم لمواليد 2005، اليوم الخميس، مع صعود فريق" النطاف " ممثلاً لإدارة شباب كفر الشيخ، أسفرت اللقاءات بين مركز شباب كفر الشيخ، عن فوز مركز شباب النطاف، بالمركز الأول بعد لقاءه أمام فريق مركز شباب محلة موسى، وفوزه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة من ركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ،واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

حسمت لقاءات الفرق بالإدارات الفرعية و أعلنت صعود فرق"محلة ابو على، برج مغيزل، المنشية الجديدة، الإيمان " ممثلين للإدارات "مطوبس، سيدى سالم، دسوق، الحامول "فى إطار التصفيات التمهيدية على مستوى الإدارات الفرعية بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة  يتم تصعيد كل فريق المكون من 10 لاعبين، للتنافس على كأس بطولة الرئيس على مستوى المديرية ويتم انتقاء 20 لاعب قوام منتخب المحافظة للمنافسة على مستوى الجمهورية.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن كأس الرئيس لحياة كريمة يأتي ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 و تضافر جهود الدولة و تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو الإهتمام بالشباب من خلال تقديم البرامج الرياضية المتنوعة باعتبارها حقا من حقوقهم و خاصة بقرى حياة كريمة التى تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع القروي بتوفير كافة الخدمات ومنها ممارسة الرياضة.

 

 تقام منافسات كأس الرئيس لحياة كريمة، بمحافظة كفر الشيخ لمواليد 2005، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة و إشراف تنفيذى الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية و فريق عمل الإدارة و يتابع التنفيذ مديرى الإدارات الفرعية وفرق عمل مراكز الشباب.

 

 


كفر الشيخ

شباب ورياضة

كأس الرئيس

تنمية رياضية

الإدارة الشبابية

تصفيات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة