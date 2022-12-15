جاء ذلك في بيان صحفي مشترك صدر عن شميهال عقب لقائه مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، ونقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية، اليوم الخميس.

وذكر البيان، أن الأمم المتحدة خصصت هذا العام أكثر من 4.5 مليار دولار لتقديم المساعدة الإنسانية لسكان أوكرانيا المتضررين من العمليات العسكرية الروسية والأوكرانيين الذين غادروا البلاد، ونحن نقدر هذا الدعم ونأمل أن تحافظ الأمم المتحدة على المساعدة على الأقل عند نفس المستوى في عام 2023، كما اتفقنا على تطوير مجالات إضافية للمساعدة.

وأضاف شميهال في البيان، أن مهمة أوكرانيا ذات الأولوية الآن هي تأمين ظروف العيش لشعبها خلال فترة الشتاء الصعبة؛ حيث يواجه حوالي 12 مليون أوكراني نقصًا في إمدادات الطاقة، وفي بعض الأحيان يترك الناس بدون كهرباء لعدة أيام.

وتابع بالقول، إن الحكومة الأوكرانية تبذل قصارى جهدها للتغلب على عواقب الهجمات الروسية وعواقبها على السكان والاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، تحتاج أوكرانيا إلى دعم إضافي في الاستعادة الفورية لنظام الطاقة، شاكرا في هذا الصدد الأمم المتحدة على مجموعة المولدات التي تم تسليمها بالفعل لمساعدة الأوكرانيين على اجتيار هذا الشتاء.