اليوم السابع
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رئيس جامعة سوهاج يكرم المتميزين بالمستوي الأول بدورة لغة الإشارة

الخميس، 15 ديسمبر 2022 07:55 م
رئيس جامعة سوهاج يكرم المتميزين بالمستوي الأول بدورة لغة الإشارة جانب من الفعالية
سوهاج محمود مقبول

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كرمت جامعة سوهاج الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة ، المتميزين بالبرنامج التدريبي المتخصص في مجال "لغة الإشارة للصم" المستوى الأول والفائزين بالمراكز الخمسة الأولي، وذلك تشجيعاً وتقديراً لتفوقهم، بحضور كل من الدكتور عماد الصوينع مدير المركز، والدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

ومن جانبه أكد رئيس الجامعة أن الجامعة تحرص على إعداد كوادر بشرية قادرة على تعليم أنماط وأساسيات لغة الإشارة، من أجل التعامل مع فئة الصم و معرفة احتياجاتهم، والتيسير عليهم في تعاملتهم اليومية ودمجهم في المجتمع، وذلك في ظل الإهتمام الذي توليه القيادة السياسية والدولة المصرية لذوي الإعاقة، لافتاً الي ان إدارة الجامعة تهتم بجميع الإعاقات المختلفة، ومنها الإعاقة السمعية وخاصة بعد قبول الطلاب الصم خريجي دبلوم مدارس الأمل للصم بالجامعة، مما يستلزم ذلك الحث على تعلم لغة الإشارة ونشر ثقافة الصم بالجامعة، والتوعية  حول كيفية التعامل معهم.

وأضاف الدكتور عماد الصوينع، أن رئيس الجامعة قد تفقد فعاليات المستوي الثاني لدورة لغة الاشارة، مضيفاً ان المركز ينظم ايضاً دورات متخصصة بلغة الاشارة ومنها دورة الإشارة الطبية والتي تستهدف الأطباء، وهيئة التمريض و طلاب كليتي الطب و التمريض.

 


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