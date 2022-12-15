اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 06:23 م
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رئيس جامعة دمياط يشهد ختام الأسبوع البيئى لكلية التربية الرياضية‎‎

الخميس، 15 ديسمبر 2022 06:08 م
رئيس جامعة دمياط يشهد ختام الأسبوع البيئى لكلية التربية الرياضية‎‎ جانب من حفل الختام
دمياط - هيثم مراد

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شهد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، ختام فعاليات الأسبوع البيئي لكلية التربية الرياضية تحت شعار " كليتي نظيفة "، بحضور الدكتور عبد الحميد عبد الفتاح السيد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعددا من القيادات داخل الجامعة، وتضمن اللقاء عرض ما تم تنفيذه على مدار الأسبوع الماضى بما يخدم البيئة.
 
 
ومن جانبه، أكد الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، أن تلك الفاعليات تأتي في إطار حرص الجامعة على تقديم نماذج لما يتم عالميا حاليا في قضية المناخ، لافتا إلي ضرورة تربية جيل واعي لديه القدرة على التعامل مع متغيرات الطبيعة من أجل ضمان مستقبل أفضل. 
 
وأشار رئيس جامعة دمياط إلي ضرورة الاستمرار في تنفيذ تلك الفاعليات التي تضمن تحقيق أعلي استفادة بين الطلاب، إضافة إلي قيامها بتنمية الوعي اللازم حول القضايا الهامة التي تشغل العالم. 
 
وعلى هامش الفاعليات قام رئيس الجامعة بتنصيب اتحاد طلاب الكلية. 
 
، ختام فعاليات الأسبوع البيئي لكلية التربية الرياضية تحت شعار كليتي نظيفة (7)
 

، ختام فعاليات الأسبوع البيئي لكلية التربية الرياضية تحت شعار كليتي نظيفة (1)
 

، ختام فعاليات الأسبوع البيئي لكلية التربية الرياضية تحت شعار كليتي نظيفة (3)
 

، ختام فعاليات الأسبوع البيئي لكلية التربية الرياضية تحت شعار كليتي نظيفة (4)
 

، ختام فعاليات الأسبوع البيئي لكلية التربية الرياضية تحت شعار كليتي نظيفة (5)
 

، ختام فعاليات الأسبوع البيئي لكلية التربية الرياضية تحت شعار كليتي نظيفة (2)
 

، ختام فعاليات الأسبوع البيئي لكلية التربية الرياضية تحت شعار كليتي نظيفة (6)
 
 

قمة المناخ

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