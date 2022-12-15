رئيس جامعة المنصورة يلتقى فريق زراعة الكبد لبحث افتتاح وتشغيل المبنى الجديد

الدقهليه شريف الديب

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اجتماعا مع الفريق الطبى لزراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمى، لبحث الترتيبات النهائية والاستعدادات لافتتاح وتشغيل المبنى الجديد لزراعة الكبد.

بحضور الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتور محمد حجازى، المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على برنامج زراعة الكبد ، الدكتور حلمى عزت مدير مركز جراحة الجهاز الهضمى، وأعضاء الفريق الطبى من مختلف التخصصات.

وأشاد رئيس الجامعة خلال الاجتماع بما حققه فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة، والذى يعد انجازا طبيا كبيرا بمصر مشيرا أن الفريق نموذج رائع للعمل الطبى الجاد وفريق متميز ومتناغم فى مختلف التخصصات يجمع بين أعضائه أجيال مختلفة يعملون من أجل هدف واحد وهو زرع الأمل فى الحياة.

كما أشار أن الجامعة تعمل حاليا على الانتهاء من التجهيزات النهائية لمبنى زراعة الكبد الجديد ليكون أول مركز اقليمى لزراعة الكبد فى مصر والذى يتم استكماله بتوجيهات رئاسية لاستيعاب الأعداد المتزايدة والقضاء على قوائم الانتظار لمرضى زراعة الكبد .

وأشار الدكتور أشرف شومة الى الدعم الامحدود الذى تقدمه ادارة الجامعة للقطاع الطبى ونجاح القطاع بما يحققه من إنجازات هو جزء لا يتجزأ من نجاح منظومة خدمات جامعة المنصورة.

وأضاف أن ما حققه فريق زراعة الكبد من إنجازات هو نجاح تجربة مصرية مخلصة والفريق الطبى نموذج للعمل والتفانى والإخلاص يحتذى به بمختلف تخصصاته.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد حجازى أن الجامعة تشارك بنسبة 25% من حالات زراعة الكبد فى مصر وقد حققت أعلى نسبة زراعة كبد مع أعلى معدل نسبة نجاح. منوها أن فريق زراعة الكبد قدم الخدمات الطبية بشكل متكامل من خلال اجراء العمليات ، المشاركة فى تدريب الفرق الطبية من الجامعات المصرية ومنها تدريب ومشاركة فريق زراعة الكبد بجامعة الزقازيق والمساهمة الكبيرة فى النشر الدولى فى زراعة الكبد.

وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب أن جامعه المنصورة ومركز جراحه الجهاز الهضمي، يتصدر كل الجامعات في مصر ونحتل المرتبة الاولي في اجراء الحالات والمرتبة الاولي في نتائج الحالات

ويضم فريق العمل أساتذة وأساتذة مساعدين ومدرسين واستشاريين فى تخصصات زراعة الكبد والتخدير والباطنة والأشعة وتحليل الأنسجة، مما يعكس تكامل العمل بين مختلف التخصصات الطبية بمركز جراحة الجهاز الهضمى.

وأكد على أن نسب نجاح العمليات بلغ 90٪ وعلى نشر فريق زراعة الكبد بالمركز أكثر من 25 بحث فى هذا التخصص فى دوريات علمية.

وذكر الدكتور حلمى عزت أن المبنى الجديد سيضاعف اجراء العمليات الي 200 حاله سنويه من متبرع حي وذللك للقضاء علي قوائم الانتظار.

ونوه ان المركز يخدم المرضى من كافة محافظات مصر ومن دول ليبيا وفلسطين والعراق و اليمن وسوريا والأردن والسودان والسنغال حيث أجرى فريق زراعة الكبد للمركز 75 عملية لمرضى غير مصريين.

الجدير بالذكر أنه يتم حاليا الانتهاء من مبنى زراعة الكبد، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبلغ حجم الدعم المقدم لاستكمال المشروع 460 مليون جنيه وقد أُنشئ مبنى زراعة الكبد على مساحة 800 متر مربع، ويضم 9 طوابق بقوة 60 سريرا، والذى ستضاعف إجراء عمليات زراعة الكبد للقضاء على قوائم الانتظار.