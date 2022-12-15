رئيس الوزراء يشهد احتفالية مرور 50 عاما على تدشين العلاقات بين مصر وقطر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء احتفالية بمناسبة مرور 50 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر.
رئيس الوزراء يشهد احتفالية مرور 50 عاما على تدشين العلاقات بين مصر وقطرالخميس، 15 ديسمبر 2022 06:50 م
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