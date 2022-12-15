اليوم السابع
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رئيس الوزراء يشهد احتفالية مرور 50 عاما على تدشين العلاقات بين مصر وقطر

الخميس، 15 ديسمبر 2022 06:50 م
رئيس الوزراء يشهد احتفالية مرور 50 عاما على تدشين العلاقات بين مصر وقطر
كتبت هند مختار

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شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء احتفالية بمناسبة مرور 50 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر.
 
 

مصر وقطر

الحكومة

رئيس الوزراء

العلاقات بين مصر وقطر



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