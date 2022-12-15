رئيس الوزراء يتابع تنفيذ توجيهات الرئيس بإنشاء صندوق صيانة مشروعات تطوير المناطق العشوائية

كتبت هند مختار- تصوير - سليمان العطيفي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإنشاء صندوق خاص بصيانة مشروعات التطوير التى تم إنشاؤها لأهالينا فى المناطق العشوائية، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء عمرو منصور، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس خليل شعث، مدير تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، ومحمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.

وأشار رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، إلى التوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بالاهتمام المتواصل بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، وغير المخططة، مؤكداً أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً فى هذا الملف، قائلاً:" هناك توجيه من الرئيس بأن يتم إنشاء صندوق خاص بصيانة مشروعات التطوير التى تم إنشاؤها لأهالينا فى المناطق العشوائية، وذلك مثل مشروعات "الأسمرات"، و" المحروسة"، و"أهالينا"، و"معاً"، وغيرها من المشروعات".

وأكد رئيس الوزراء ضرورة المتابعة المستمرة لملف تحصيل القيمة المدعومة من المستفيدين من الوحدات السكنية، والتى يتم تخصيصها للصيانة، على أن يتم إيداعها بالصندوق الذى سيتم إنشاؤه لهذا الغرض، وذلك لضمان استمرار الحفاظ على هذه المشروعات التى أنفقت عليها الدولة مليارات الجنيهات، ومن ثم يجب الحفاظ على هذه الثروة العقارية.

كما أكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن هناك توجيها بحصر الوحدات البديلة فى مدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقا"، وذلك فى إطار الأعمال التى تتم لتطوير المدينة، وفتح محاور جديدة بها لتيسير الحركة المرورية، وتوفير الخدمات المختلفة للسكان.

وقال رئيس الوزراء: هناك توجيه أيضا من الرئيس بتنظيم برامج متنوعة ثقافية، ورياضية، واجتماعية، متواصلة لسكان المناطق التى تم تطويرها، وذلك فى إطار الاهتمام ببناء شخصية الأجيال الجديدة، هذا إلى جانب الاهتمام بتوفير مختلف السلع والخدمات الاساسية لقاطني هذه المناطق، مكلفا وزير التنمية المحلية بأن يتولى متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية فيما يخص صندوق الصيانة بكل المشروعات على مستوى المحافظات، وكذا التنسيق بين الوزارات المعنية بهدف تنظيم البرامج المختلفة.

وخلال الاجتماع، أشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه يتم حالياً استيداء حق الدولة الخاص بصيانة الوحدات السكنية المقامة فى إطار مشروعات تطوير المناطق العشوائية، وذلك بهدف الحفاظ على هذه الوحدات، على أن يتم اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية ضد أي مخالف من المنتفعين بهذه الوحدات، سواء ممن قاموا بتأجير الوحدات، أو من يتقاعسون عن دفع القيمة المدعومة الخاصة بالصيانة.

وتناول محافظ القاهرة خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير عدد من المناطق غير المخططة فى نطاق المحافظة، وما تم فى هذا الإطار من جهود لرفع كفاءة وتطوير تلك المناطق، وكذا الموقف الخاص بتسكين عدد من المشروعات المتعلقة ببديل العشوائيات.

وأكد متابعة انتظام التحصيل لمشروعات بديل العشوائيات، والخطة التي تم إعدادها فى هذا الشأن لاستخدام تلك المتحصلات فى أعمال الصيانة وفقا للتوجيهات، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع قائلاً: "يجب أن تكون هناك آلية ومنظومة لمتابعة تحصيل المستحقات شهرياً من المستفيدين من الوحدات السكنية بديل العشوائيات، ضمانا للحفاظ على هذه الوحدات"، مؤكداً أنه لن يتم السماح بأي تأخير فى تحصيل مستحقات الدولة على مستوى مختلف المحافظات.