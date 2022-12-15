دهانات GLC تجدد رعايتها للنادى الأهلى المصرى حتى 2026

جددت الشركة الألمانية اللبنانية للصناعة - دهانات GLC عقد رعايتها للنادي الأهلي المصري لمدة 4 سنوات مقبلة. يأتي ذلك بعد انتهاء عقد رعاية GLC للنادي الأهلي خلال الخمس سنوات الماضية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة للإعلان عن تجديد عقد الرعاية بحضور رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب ومحمد أمين الحوت الرئيس التنفيذي لدهانات GLC. ومالك الحوت المدير العام لدهانات GLC والمديرين التنفيذيين وعدد من اعضاء مجلس ادارة النادى الأهلى والكابتن سيد عبد الحفيظ وعدد من أبطال الألعاب المختلفة، وقال رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب إن الشراكة مع شركة GLC شراكة مهمة جدا وستكون مثمرة لنا ولهم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي هذا التعاون مع GLC ليس الأول من نوعه ولكن كانت لنا تجربة سابقة وكان بها الكثير من النجاحات وهو الدافع لتكرار التجربة مرة أخرى، وأن تكون التجربة مثمرة للطرفين وان الارتباط بالنادي الأهلي أسرع وسيلة للنمو داخل الأسواق داخل مصر وخارجها، لذلك تسعى الكيانات الاقتصادية الكبيرة الاستفادة من هذا الأمر .

من جانبه قال محمد أمين الحوت المدير التنفيذي لشركة دهانات GLC "نسعد بتجديد شراكتنا للمرة الثانية مع النادي الأكبر في مصر والشرق الأوسط واضاف الحوت إن الشركة نسعى دائما لتنمية وتطوير علامتها التجارية لذا تتعاون مع الكيانات الوطنية الكبرى التي تدعم هذا التوجه. وان شركة GLC تعمل في السوق المصري منذ "25 عاما وهي واحدة من رواد صناعة الدهانات في مصر وحصلنا على العديد من الجوائز كأفضل شركة دهانات إنشائية في مصر وأيضا فى التصميمات بالألوان المبتكرة الجديدة واتجاهات الالوان السنوية التي تلبى شغف المستهلكين وتساهم في تعزيز المشهد الإبداعي بمصرنا العزيزة واضاف ان GLC الان هى اكبر شركة دهانات انشائية في مصر ولدينا الكثير من الفروع ومراكز ومنتشرين فى جميع محافظات مصر وعندما اتجهت الدولة للاستثمار في الصعيد كنا سباقين وأنشأنا اكبر مصنع دهانات في جنوب مصر بمحافظة قنا ونثق في الاقتصاد المصري وأن مصر هي أرض الفرص لذلك نقوم بتصدير منتجاتنا تحت اسم صنع في مصر الي الدول العربية والافريقية ونهدف ايضا ودائما الي زيادة معدلات التصدير.

وأشار محمد أمين الحوت ان دهانات GLC في كتف الاهلي عدى علينا 5 سنين.. ولسه مستمرين وإن شاء الله نتمنى فى الأعوام القادمة حصد المزيد من البطولات والنجاحات



ووقع عقد الرعاية مالك الحوت المدير العام لدهانات GLC والدكتور سعد شلبى المدير التنفيذي للنادى الاهلى وفى نهاية المؤتمر اهدى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي درع وعلم وقميص الأهلي لمحمد أمين الحوت، المدير التنفيذي للشركة الألمانية اللبنانية للصناعة دهانات GLC ، كما قام المدير التنفيذي لدهانات GLC بإهداء الكابتن الخطيب درع الشركة.

دهانات GLCفى كتفك يا اهلى ... 5 سنين ولسه مستمرين