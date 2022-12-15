دراسة تبحث علاجات جديدة لمرض النقرس.. اعرف التفاصيل

كتبت فاطمة ياسر

مرض النقرس من الأمراض القديمة، حيث تم التعرف عليها لأول مرة من قبل قدماء المصريين حوالي عام 2640 قبل الميلاد، ولكن المرض منتشر الآن أكثر من أي وقت مضى ، حيث يصيب أكثر من 10 ملايين شخص في الولايات المتحدة أو ما يقرب من 5 % من السكان البالغين.

فالنقرس هو الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل الالتهابي ، حيث يتراكم اليورات، في الجسم ويشكل بلورات على شكل إبرة داخل وحول المفاصل ، وعادةً ما تبدأ في القدم، و تؤدي الترسبات البلورية إلى نوبات من الألم الشديد وتورم المفاصل والحنان ، ويمكن أن تتطور إلى تلف المفاصل المزمن الذي يحد من حركة المريض ونوعية الحياة.

في دراسة جديدة نُشرت في مجلة التهاب المفاصل والروماتيزم ، حدد فريق بحث دولي بقيادة كلية الطب بجامعة كاليفورنيا سان دييجو مسارًا جزيئيًا جديدًا يسبب النقرس وتطوره إلى تآكل الأنسجة المشترك، و تضع النتائج مادة التزييت ، وهي بروتين موجود في سائل المفاصل، كهدف علاجي جديد للوقاية من المرض وعلاجه.

وكشفت صورة شعاعية لقدم المريض عن تآكل مفصل مثقوب في إصبع القدم الكبير، ويتميز بنقرس التآكل والتآكل، فالائتمان، العلوم الصحية بجامعة كاليفورنيا في سان دييجو .

وكان العلماء مهتمين باستكشاف العوامل الوراثية التي لا تؤدي إلى مستويات عالية من تداول اليورات، ولكن على وجه التحديد إلى إنتاج البول وترسب البلورات داخل المفاصل.

وللقيام بذلك، قاموا بدراسة حالة نادرة من مرض النقرس، حيث تكون المريضة قد طورت رواسب بلورية من البوليورات وتآكل في مفاصلها ولكن لم تظهر مستويات عالية من البول في دمها.

وقال كبير المؤلفين روبرت تيركيلتاب ، أستاذ في جامعة كاليفورنيا في سان دييجو: "هذا الاضطراب الذي يحدث بشكل طبيعي وغير معتاد للغاية يوفر فرصة فريدة للنظر في التهاب المفاصل النقرسي من خلال عدسة مختلفة ، وفهم العمليات الجزيئية التي تساهم في المرض بغض النظر عن فرط حمض اليوريك في الدم". الطب ورئيس قسم أمراض الروماتيزم في نظام الرعاية الصحية لشؤون المحاربين القدامى في سان دييغو.

باستخدام تسلسل الجينوم الكامل وتسلسل الحمض النووي الريبي والأساليب البروتينية الكمية ، تمكن الباحثون من تحديد المسار الجزيئي الرئيسي الذي تعطل في المريض ، مع التركيز على انخفاض كبير في مادة التشحيم.

ويوفر البروتين المخاطي التزليق الأساسي والحماية لأنسجة المفاصل، وينظم وظيفة نوع معين من خلايا الدم البيضاء التي تعزز الالتهاب في المفصل.

وأكدت تجارب إضافية أنه في ظل الظروف الصحية ، يمنع المزلقات إفراز اليورات وأكسيداز الزانثين (إنزيم ينتج اليورات) بواسطة خلايا الدم البيضاء المنشطة ، كما يمنع البول من التبلور في المفصل. قام الباحثون بعد ذلك بتقييم العديد من المرضى الذين يعانون من الشكل الشائع من النقرس وأكدوا أنهم أيضًا قد انخفضوا بشكل ملحوظ من مستويات المزلقات.

يقترح المؤلفون أن ما إذا كان مريض فرط الدم يصاب بالنقرس أم لا قد يتأثر بالتغيرات الجينية التي يمتلكها للزيوت والجزيئات الأخرى التي تتحكم في إنتاجه أو تدهوره في المفصل.

"تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن مادة التشحيم قد تكون علامة بيولوجية جديدة لتتبع خطر إصابة المرضى بالنقرس ، وأن الأدوية الجديدة للحفاظ على مادة التشحيم وزيادتها يمكن أن تحد من حدوث وتطور التهاب المفاصل النقرسي".