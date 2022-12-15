دراسة: التدخين الإلكتروني لن يساعد المدخنين على التوقف عن السجائر

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن التدخين الإلكتروني لن يساعد المدخنين على الإقلاع عن التدخين، ووجد الباحثون أنه ليس طريقة ناجحة للإقلاع عن التدخين، حيث أقلع 10٪ فقط من أكثر من 500 مدخن عن التدخين الإلكتروني والتدخين خلال الدراسة التي استمرت ست سنوات، بحسب موقع "Health".

قالت الباحثة الرئيسية نانديتا كريشنان، طالبة الدكتوراة في قسم الوقاية وصحة المجتمع في جامعة جورج واشنطن في واشنطن: " لم تساهم السجائر الإلكترونية في الإقلاع عن التدخين بشكل كبير".

وأضافت: "بالنظر إلى أن تدخين السجائر ضار، والآثار طويلة المدى لاستخدام السجائر الإلكترونية غير معروفة ، واستخدام كلا المنتجين في نفس الوقت يحمل مخاطر متزايدة ، يجب تشجيع الناس على الإقلاع عن استخدام كلا المنتجين".

وأوضحت أن التدخين الإلكتروني للنيكوتين يسبب الإدمان ويرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والرئة.

وأضافت أن الناس يستخدمون السجائر الإلكترونية لأسباب متنوعة وتشمل هذه محاولة الإقلاع عن التدخين أو الحد منه، وجاذبية النكهات ، وحقيقة أنها لا تشم، وبعض الأشخاص يستخدمون السجائر الإلكترونية في الأماكن التي لا يمكنهم فيها تدخين السجائر."

من أجل الدراسة ، جمعت كريشنان وزملاؤها بيانات عن 545 مدخن سجائر استخدموا السجائر الإلكترونية أيضًا.

أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل مختلفة ، بما في ذلك العرق والتعليم والعوامل السلوكية ، مثل تكرار استخدام النيكوتين والتصورات حول التدخين الإلكتروني على أنه أكثر أو أقل ضررًا من السجائر.

ووجدوا أن 76٪ من المشاركين يدخنون السجائر يوميًا و 33.5٪ يدخنون السجائر الإلكترونية يوميًا إجمالاً ، اعتقد 82٪ تقريبًا أن التدخين الإلكتروني كان أقل ضررًا من التدخين.

قال الدكتور أميت ماهاجان ، المتحدث الطبي المتطوع باسم جمعية الرئة الأمريكية ، أنه ليس من الحكمة استخدام السجائر الإلكترونية كوسيلة للإقلاع عن التدخين.

وأضاف: "أعتقد أنه يجب على الناس أن يتراجعوا ويتذكروا أن السجائر تحتوي على النيكوتين ، ولكن أيضًا مجموعة من المواد الكيميائية والسموم الأخرى الضارة حقًا لرئتيك - وهي مواد مسرطنة يمكن أن تسبب السرطان".

"يعتقد الناس أن السجائر الإلكترونية هي مجرد نيكوتين نقي. وهذا غير صحيح ، وهناك الكثير من الأشياء المختلطة في ذلك. يحاول الناس استخدام السجائر الإلكترونية للمساعدة في التخلص من السجائر ، ولكن هذه الدراسة تظهر أن هذا ليس هو الحال لفترة طويلة مصطلح."

قال ماهاجان إن هناك طرقًا مجربة لمساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين ، والتي تشمل الاستشارة ، وبدائل النيكوتين والعلكة، وبعض الأدوية.