حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء وحدة صحية وأخرى اجتماعية لخدمة أهالى طحا بوش

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرية طحا بوش التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وأكد على يوسف، رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، على انتظام سير العمل فى مشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية طحا بوش التابعة لمجلس قروى دلاص، حيث تبلغ مساحتها 2000م، ضمن 24 مشروعا فى قطاع الصحة.

وأضاف على يوسف لـ"اليوم السابع" أن القرية تشهد مشروع إحلال وتجديد مبنى وحدة التضامن بالقرية، والذى يتم تنفيذه على مساحة 342م، تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.