حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الأسكندرية

الإسكندرية ـ جاكلين منير

شنت أحياء الأسكندرية، حملات مكبرة وذلك فى اطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف.

وتنفيذ لذلك، شن حى العامرية ثان برئاسة الاستاذ محارب هيلع حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنجع كاتب عبارة عن جلسة من الطوب الابيض تم ازالتها بالكامل وكذا فك شدة خشبية أعمدة بالدور الثالث علوى والتحفظ على كمية من الأخشاب بالعقار الكائن قرية أبو بكر فضلا عن فك شدة خشبية والتحفظ على كمية من الأخشاب بقرية أبو مسعود وكذا إزالة مبنى مخالف من الطوب الابيض بقرية الحرية بالإضافة الى إزالة أسوار من الطوب الأبيض بقرية الصاعدة وكذا إزالة أسوار من الطوب الابيض بمنطقة الناصرية خلف إدارة الرى والصرف.

وقام حى المنتزة ثان برئاسة هدي ابو كليلة حملة للتصدي لأعمال البناء المخالف حيث تم إيقاف أعمال هدم بالعقار الكائن برج القضاة بمنطقة طوسون والتحفظ على كمية من الأسمنت وكذا إيقاف أعمال بناء داخل جراج بشارع بن النفيس وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالف

ونفذ حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة للتصدي لمخالفات البناء حيث تم فك شدة خشبيه بالعقار رقم 17 ش 57 وكذا إيقاف أعمال تحويل شقه سكنية إلي محل ٦ شارع محمود صدقي وتم التحفظ علي المعدات المستخدمة فى المخالفة فضلا عن إيقاف أعمال تقسيم حوائط محلات 46 شارع اقبال وتم التحفظ علي المعدات المستخدمة فى المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

وواصل حى شرق برئاسة الدكتورة رباب مدنى حملاته لايقاف اعمال البناء المخالف استهدف أعمال بناء مخزن بقرية ابيس الثانيه جزء 6 حوش 6 وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتواصل الاجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع اي اعمال بناء مخالف واتخاذ كافة الاجراءات القانوينة الرادعة تجاه اي مخالف.