حكاية مسجد المرسى أبو العباس.. تبرع الملك فؤاد بـ50 جنيها لإنشائه (فيديو وصور)

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو من أمام مسجد سيدي المرسي أبو العباس، بميدان المساجد بمنطقة الجمرك في محافظة الإسكندرية، والذي يعد أحد أهم المزارات الدينية في الإسكندرية والوطن العربي لمكانته التاريخية.

يعد مسجد المرسي أبو العباس أهم المزارات لأحد أولياء الله الصالحين فى مصر والعالم العربي، الذي حفظ القرآن والتفسير كاملا في عام واحد، فظهرت عليه علامات النجابة والفقه في سن الخامسة عشر، تعلم التجارة من والده بمدينة مرسية بالأندلس، واستقر بمدينة الإسكندرية، وأنشأ مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم ودرس الفقه والسنة، حتى أصبح له مترددون من جميع أنحاء العالم.

يعود تاريخ إنشاء مسجد المرسي أبو العباس على يد المهندس الإيطالي ماريو روسي الذي ولد في روما بإيطاليا في عام 1897م، وبعد تخرجه فى مدرسة الفنون الجميلة أتى إلى مصر في سن العشرين من عمره، ضمن مجموعة من المهندسين الأوروبيين الذين استقدمهم الملك فؤاد الأول للعمل في وزارة الأشغال والإشراف على القصور الملكية في ذلك الوقت.



وقام ماريو روسي باستخدام الزخارف المميزة في بناء المساجد والمباني الدينية، فعمل في تصميم الرسومات لعدد من المساجد، ومنها مسجد أبو العباس الذي بدأ في بنائه عام 1933م، وأقيمت أول صلاة بالمسجد بعد افتتاحه في عام 1945 م، واختار للمسجد رسومات متعددة الأضلاع للفن الإسلامي الفريد من العمارة المملوكية وبعض عناصر العمارة الأندلسية.



ومن جانبه، قال الشيخ جابر قاسم، وكيل الطرق الصوفية والأضرحة بالإسكندرية، إن مسجد المرسي أبو العباس من أهم المساجد الدينية بالمحافظة لمكانته في مصر والعالم أجمع، ويتوافد لزيارته أعداد تصل إلى الآلاف من جميع بلدان العالم.



وأضاف الشيخ جابر قاسم لـ"اليوم السابع" أن سيدي المرسي أبو العباس هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسن بن علي الخزرجي الأنصاري المرسى، الذي ولد في مدينة مرسية في الأندلس عام 616 هـ الموافق 1219م، ومنها حصل على لقبه المرسي والذي يتصل نسبه بالصحابي سعد بن عبادة، كان جده الأعلى قيس بن سعد بن عبادة أميرا على مصر من قبل الإمام علي بن أبي طالب سنة 36.



وقام الملك فؤاد الأول بالتبرع بمبلغ خمسين جنيها مساهمة في أعمال البناء والتشييد خلال بناء المسجد في نفس مكان المسجد القديم، مع الحفاظ على مكان الأضرحة.



المرسي-ابو-العباس-قضب-الصوفية--(1)



المرسي-ابو-العباس-قضب-الصوفية--(2)



مسجد-المرسي-ابو-العباس-(1)



مسجد-المرسي-ابو-العباس-(2)



مسجد-المرسي-مزار-الآلاف-من-حول-العالم-(1)