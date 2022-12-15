حريق يلتهم شقة سكنية بأسيوط دون خسائر بشرية

كان اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في شقة سكنية شرق مركز الغنايم .

بانتقال ضباط المركز والإطفاء والإسعاف تبين صحة البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في شقة سكنية ملك " ي . ع . م " بالطابق الثاني، أسفر عن احتراق محتويات الشقة بالكامل دون وقوع خسائر بشرية، وسيطرت قوات الدفاع المدني علي الحريق قبل أن يمتد إلي المنازل المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.