اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 ديسمبر 2022 10:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس صاحب مكتبة لتزويره محررات رسمية فى الشرقية

الخميس، 15 ديسمبر 2022 10:31 ص
حبس صاحب مكتبة لتزويره محررات رسمية فى الشرقية تزوير - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة أبوكبير العامة، حبس صاحب مكتبة أدوات مدرسية مقيم نطاق مركز أبو كبير لقيامه بتزوير محررات رسمية ومستندات خاصة بالحكومة والسفارات نظير مقابل مادى، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بقيام ضباط فرع الإدارة العامة بشرق الدلتا، من ضبط "م م " 50 عاما صاحب مكتبة للأدوات المدرسية، مقيم دائرة أبوكبير، باصطناع وتزوير المحررات الرسمية والمستندات الحكومية بالدولة والسفارات، بمقابل مادى، تم التحفظ على المضبوطات وأدوات الطباعة المستخدمة فى أعماله الإجرامية.

تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات، وتحرير المحضر رقم  19693 جنح ابوكبير لسنة 2022 وتم ،إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



 


الشرقية

ابوكبير

صاحب مكتبة ادوات مدرسية

تزوير محررات رسمية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة