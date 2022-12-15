حبس صاحب مكتبة لتزويره محررات رسمية فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة أبوكبير العامة، حبس صاحب مكتبة أدوات مدرسية مقيم نطاق مركز أبو كبير لقيامه بتزوير محررات رسمية ومستندات خاصة بالحكومة والسفارات نظير مقابل مادى، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بقيام ضباط فرع الإدارة العامة بشرق الدلتا، من ضبط "م م " 50 عاما صاحب مكتبة للأدوات المدرسية، مقيم دائرة أبوكبير، باصطناع وتزوير المحررات الرسمية والمستندات الحكومية بالدولة والسفارات، بمقابل مادى، تم التحفظ على المضبوطات وأدوات الطباعة المستخدمة فى أعماله الإجرامية.

تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات، وتحرير المحضر رقم 19693 جنح ابوكبير لسنة 2022 وتم ،إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







