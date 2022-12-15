جامعة بنها تحتفل بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

القليوبية إبراهيم سالم

احتفلت جامعة بنها، بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية، ومحافظة القليوبية، اليوم الخميس، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وبحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء الدكتور محمد سلامة، وكيل هيئة الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، واللواء خالد نبيل فؤاد، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية، والعقيد أحمد هاني عمار عضو هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية، كذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وقيادات محافظة القليوبية، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين، وعدد من الشخصيات العامة والمسؤولين بجانب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب.

وقال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، إن مصر تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد هذا العام وهي أكثر قوة بوعي شعبها وإرادته وفي ظل استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد، وبدعم كامل من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يساند بكل قوة الجهود المبذولة لملاحقة أى فاسد.

وأعلن "سوسة" عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023- 2030، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية ومحافظة القليوبية، وذلك لاستكمال جهود الجامعة في الإلتزام بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي بدأت مرحلتها الأولى خلال الفترة من 2014 إلى 2018 لتعقبها المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، مشيرًا لكونهما قد حققتا العديد من الإنجازات والنجاحات ليتم الإعلان عن إطلاق المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.

وأكد "سوسة"، أن للفساد آثار سلبية على كل جانب من جوانب المجتمع، حيث يهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويقوض أسس المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون، موضحًا أن منع الفساد وتعزيز الشفافية وتقوية المؤسسات أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيرًا إلى كون الفساد يقوض الازدهار والنمو، ويؤدي إلى زيادة معدلات الفقر، موضحًا أن منظومة مكافحة الفساد فى مصر قد شهدت تطورًا كبيرًا منذ عام 2014 حيث انتهجت الدولة المصرية مبدأ ترسيخ قيم النزاهة والشفافية ورفض كافة صور وممارسات الفساد، كما نص الدستور المصري على التزام الدولة بمحاربة الفساد، مؤكدًا أن الجامعة بدورها حرصت على نشر ثقافة مكافحة الفساد، وتوضيح أسباب الفساد وآثاره وسُبل مكافحته.

كما استعرض رئيس جامعة بنها، تجربة وجهود الجامعة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وحرص الجامعة الدائم على نشر قيم النزاهة والشفافية وذلك من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات الإصلاحية والتوعوية داخل الجامعة، منها دراسة الطلاب لمقررات تتعلق بالقضايا المجتمعية والذي يتضمن دراسة لقضايا مكافحة الفساد، بجانب إعداد المواثيق الأخلاقية التي تحكم القواعد المهنية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين كذلك ميثاق الأخلاق الطلابية بجانب اتخاذ الجامعة لإجراءات قوية وحاسمة ضد أي مخالفات وذلك في إطار حرصها على مكافحة الفساد.

وخلال كلمته وجه الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المستمر والدائم لجهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، مشيدًا برجال مصر الشرفاء في هيئة الرقابة الإدارية بقيادة السيد اللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء الدكتور محمد سلامة، وكيل هيئة الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، واللواء خالد نبيل فؤاد، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية، والعقيد أحمد هاني عمار، عضو هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية، وجميع أعضاء الهيئة على أدوارهم الوطنية الجليلة في مكافحة الفساد.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الجميع معني بمكافحة الفساد، وأن جامعة بنها تسعى لخلق جيل واع ومستنير يعتز بذاته يفتخر بتاريخ بلاده، ولديه الولاء والانتماء للوطن، موجهًا حديثه إلى شباب الجامعة ناصحًا وموجهًا لهم قائلًا: "صونوا بلدكم ولا تسمحوا لأحد أن يسلب مقدراتكم".

من جانبه، قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه سعيد بتجدد اللقاء السنوي في جامعة بنها بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وذلك للتأكيد على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، عام 2014 لمكافحة كافة أشكال الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية وهي الاستراتيحية التي أشادت بها الأمم المتحدة وقامت بإدراجها كإحدى الممارسات الناجحة للوقاية من الفساد.

وأوضح أن احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد لهذا العام تستهدف تسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين مكافحة الفساد وتحقيق السلام والأمن والتنمية، حيث إن ظاهرة الفساد تقوّض كافة مساعي السلام والأمن كما تؤدي إلى إبطاء عملية التنمية الاقتصادية وتساهم في عدم الاستقرار الحكومي.

واستكمل محافظ القليوبية، أن التصدي للفساد حق وواجب على الجميع ومسؤولية كل فرد في المجتمع، مؤكدا أن هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لديها دور رائد في التصدي لظاهرة الفساد إيمانًا بتأثيره السلبي في زعزعة ركائز التنمية وإضعاف النظم الإدارية.

وأعرب اللواء الدكتور محمد سلامة، وكيل هيئة الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، عن سعادته بوجوده في رحاب جامعة بنها، مثمنا الأهمية التوعوية والتثقيفية لهذا اللقاء.

وخلال كلمته أوضح أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023/2030 وهي جهاز إداري كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطن والمستثمر، وبيئة تشريعية وقضائية داعمة لمكافحة الفساد ومحققة للعدالة الناجزة، وجهات قادرة على مكافحة الفساد وإنفاذ القانون، ومجتمع واعي بمخاطر الفساد وقادر على مكافحته، وتعاون دولي وإقليمي فعال في مكافحة الفساد.

كما استعرض "سلامة" مفهوم الفساد وتعريفه وأنواعه وتقسيماته، موضحا أن الفساد هو إساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة، مشيرا إلى آثاره السلبية الاقتصادية والسياسية والنفسية والاجتماعية، مؤكدا أن التنمية ومكافحة الفساد وجهان لعملة واحدة.

وأشار إلى وجود سند دستوري لمكافحة الفساد حيث أوضح دستور 2014 التزام الدولة بمكافحة الفساد موضحا الأدوات الرقابية بالدولة طبقا لسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، موضحًا دور وجهود هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام مع التنويه للدور التوعوي الهام الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأكد أن جامعة بنها سعت باستمرار لتطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وكانت دائمًا منصة توعية للطلاب بالقضايا المتعلقة بمكافحة الفساد.

ويُذكر أن احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 – 2030 قد بدأت بالسلام الجمهوري، والقرآن الكريم، أعقب ذلك عرض فيديو يوضح جهود جامعة بنها في نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد بجانب عرض فيديو "انفوجراف" عن مظاهر الفساد والوقاية منه، كما شهدت الاحتفالية قيام الدكتور أيمن سمير، منسق اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية بجامعة بنها، بتقديم عرض يوضح جهود جامعة بنها في نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وذلك في ضوء الاستراتيحية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022.