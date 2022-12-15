"تعليم دمياط" يعلن نتيجة مسابقة الطالب المثالى للمرحلتين الإعدادية والثانوية

دمياط معتز الشربينى

أعلن علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، نتيجة مسابقة الطالبة- الطالب المثالى للمرحلتين الإعدادية والثانوية علي مستوي المحافظة للعام الدراسي 2022/2023.



وكانت النتيجة كالآتى: المرحلة الإعدادية بنات

الطالبة هاجر أشرف نجيب متيرد من مدرسة السرو الإعدادية بنات بادارة السرو بالمركز الأول، الطالبة رهام جمال الدين محمد العوضي من مدرسة المستقبل الإعدادية المشتركة بادارة دمياط الجديدة بالمركز الثاني ،الطالبة سلمى أحمد رفعت حمزة من مدرسة الشهيد أحمد عبدالباقي شلبي بإدارة الروضة بالمركز الثالث.



المرحلة الإعدادية بنين الطالب محمد أحمد الغريب الغريب سعد من مدرسة كفر المنازلة الإعدادية المشتركة بإدارة ميت أبو غالب التعليمية بالمركز الأول، الطالب محمد عبد الوهاب أبوزيد كامل من مدرسة الشهيد محمد أحمد عاشور بإدارة فارسكور التعليمية بالمركز الثاني، الطالب يوسف محمد محمد الغواب من مدرسة الروضة الإعدادية بنين بإدارة الروضة التعليمية بالمركز الثالث.



المرحلة الثانوية بنات الطالبة أسماء فرج محمد عبد ربه من مدرسة الإمام ناصف الثانوية بنات بإدارة الزرقا بالمركز الأول، الطالبة مريم إيهاب فايز حسين من مدرسة الرحامنة الثانوية المشتركة بادارة الروضة التعليمية بالمركز الثاني، الطالبة كارمن محمد إبراهيم طه القبرصلي من مدرسة اللوزي الثانوية بنات بإدارة دمياط التعليمية بالمركز الثالث.



المرحلة الثانوية بنين الطالب مروان أحمد محمد هاشم أبو الروس من مدرسة عزبة البرج الثانوية المشتركة بادارة عزبة البرج التعليمية بالمركز الأول، الطالب أحمد هيثم صبري من مدرسة نور المعارف الثانوية المشتركة بادارة دمياط الجديدة التعليمية بالمركز الثاني، الطالب عمار مصطفي المحروقي من مدرسة دمياط الثانوية العسكرية بإدارة دمياط التعليمية بالمركز الثالث.

وهنأ وكيل الوزارة الطلاب الفائزين متمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز معربا عن إمتنانه لجهود كل من ساهم وساعد في المسابقة المقامة تحت إشراف يحيي توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية وعلاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية ورابحة السيد مسئول الاتحادات الطلابية.