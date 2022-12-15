تعرف على إنجازات المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

عبر المواطنون بمحافظة أسوان عن فرحتهم بالإنجازات التى تحققت بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" بمختلف قرى محافظة أسوان.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية..

1- حزمة من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها بالمبادرة والتى تبلغ 1198 مشروعاً فى المرحلة الأولى.

2- تهدف هذه المشروعات تلبية آمال وطموحات المواطنين والمساهمة فى إحداث طفرة وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة.

3- يتم تنفيذ المشروعات بمختلف القرى والنجوع المستهدفة بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو.

4 - الانتهاء من 516 مشروعاً.

5 - فيما جار العمل بـ682 مشروعاً آخر.

6 - بلغت التكلفة المالية للمشروعات 21.3 مليار جنيه.

7 - المشروعات فى المرحلة الثانية تشمل قرى مركزى أسوان ودراو.

8 - إجمالى عدد المشروعات المستهدف تنفيذها 2321 مشروعا.

9 - تصل عدد الوحدات المحلية القروية المستهدفة 39 وحدة أم و116 قرية تابعة و380 نجعا وكفرا وعزبة على مستوى المحافظة.

10 - تشمل المشروعات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والاتصالات والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم، وأيضاً مشروعات إنشاء المجمعات الخدمية الحكومية والزراعية والأسواق ونقاط الإسعاف والإطفاء ومواقف السيارات.