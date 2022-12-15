تشميع 46 منشأة طبية مخالفة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملة إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، من غلق عدد من المنشأت الطبية المخالفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وذلك في إطار التعليمات التي وجه بها لتكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت والمراكز الطبية الخاصة، والتأكد من التزامها بالاشتراطات والتراخيص الطبية، بإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

وأسفرت الحملة، عن إغلاق 46 منشأة طبية مخالفة تُدار دون ترخيص، وتشميعها بالشمع الأحمر، كما سيتم استصدار 11 قرار إغلاق للمنشآت المخالفة للاشتراطات والتراخيص الطبية، من بين 90 منشأة طبية، تم المرور عليها، وذلك بين مستشفيات خاصة، ومراكز طبية، وعيادات خاصة، ومعامل تحاليل طبية، بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الحملات مستمرة، لضبط المنشآت المخالفة للاشتراطات، ويجري تطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالف منها.