تربية رياضية جامعة كفر الشيخ تستضيف ندوة توعوية لمؤسسة «حياة كريمة»

كفر الشيخ- محمد سليمان

استضافت كلية التربية الرياضية ندوة توعوية طلابية لمؤسسة «حياة كريمة»، تحت عنوان "تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات"، برعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، والدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد الكلية، والدكتور أحمد زينه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نجلاء إبراهيم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع ،وتنمية البيئة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وحضور طلابي، بمشاركة النائب هيام الطباخ عضو مؤسسة حياة كريمة، وإسلام طه ،عضو مؤسسة حياة كريمة ،بإشراف الدكتور رشدي العدوي ،وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعرض فريق عمل مؤسسة حياة كريمة، فيلمًا تسجيليًا حول مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وصرح الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد الكلية، أن الندوة تأتى في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة داخل الجامعات بكافة محافظات الجمهورية، لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية، لدى شباب الجامعات في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا بأن هناك مشاركة إيجابية من طلاب كلية التربية الرياضية في مبادرة حياة كريمة، على كافة المستويات، وكل تخصصات الجامعة تشارك في المبادرة من خلال مساهمة حقيقية للطلاب، موجها الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وكل القائمين على المبادرة؛ لاهتمامهم بالريف المصرى وإتاحة الفرصة للطلاب كى يتعرفوا على حجم التطور والإنجاز.

أكد الدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تهدف إلى تعزيز روح الانتماء للوطن والتأكيد على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا، وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى حجم الإنجاز المحقق، وتأثيره الإيجابي على تحسين جودة الحياة والتبشير بمستقبل أفضل، وقال العدوي، أن الجمهورية الجديدة ستبنى على كوادر من شبابنا ونتمنى من جميع الشباب المشاركة في مبادرة حياة كريمة من أجل مصر ومن أجل مستقبل أفضل، مرحباً بجميع الطلاب الذين يرغبون في المشاركة في التطوع داخل مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن هذا هو الهدف الأساسي من مثل هذه الندوات.

وأكد الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مبادرة حياة كريمة بمفهومها الشامل تستهدف بناء الإنسان عن طريق الاهتمام بالتعليم والصحة، وتوفير البيئة المعيشية المناسبة لجميع المواطنين، فضلًا عن التدريب والتأهيل والتثقيف عبر الندوات التوعوية التي تستهدف في الأساس تأهيل الإنسان وتنمية قدراته.