تخريج الدفعة الثالثة للمتقدمين للجنة القيد بنقابة الصحفيين بحضور أكرم القصاص

كتب محمد السيد

شهدت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين برئاسة حماد الرحمي السكرتير العام المساعد رئيس لجنة التدريب، تخريج الدفعة الثالثة من الدورة التدريبية للمتقدمين للجنة القيد دفعة 2022.

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفي محمد شبانة وكيل نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي حسين الزناتي أمين الصندوق ورئيس تحرير مجلة علاء الدين.

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن المرحلة الحالية تتطلب إعادة تدريب وتأهيل الصحفيين مهنياً وتكنولوجياً بما يتوافق مع التقدم التكنولوجي في الصحافة والإعلام.

وأضاف الكاتب الصحفى محمد شبانة، أن نقابة الصحفيين نقابة عريقة ولها تاريخ كبير وعميق في الصحافة الإقليمية والعالمية، وهو ما يجعلها حريصة على انتقاء وتدريب وتأهيل أعضائها.

وأوضح شبانة أن وظيفة الصحفي تختلف عن أى وظيفة أخرى ولها علاقة قوية ومباشرة بحياة المواطنيين اليومية، والأمن القومي للبلاد، وهو ما يحتم على الصحفي التأهيل والتدريب المستمر لقدراته المهنية والفنية.

وفي نفس السياق، قال الكاتب الصحفي حسين الزناتى، إن شباب الصحفيين هم قادة المستقبل في هذه المهنة العريقة، وأن المستقبل الحقيقي سيكون فقط للصحفيين المبدعين.

وشدد الزناتي على أن مهنة الصحافة لن تدوم إلا للصحفيين المبدعين الذين يمتلكون مهارات التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي، وأن الصحفي التقليدي لن يكون له وجود في المستقبل القريب.

وفي كلمته الختامية، أكد الكاتب الصحفي حماد الرحمي السكرتير العام المساعد رئيس لجنة التدريب، أن اللجنة حرصت على انتقاء برنامج تدريبي قوي ورصين ومتقدم لضمان إعادة تأهيل الصحفيين الجدد المتقدمين للجنة القيد.

وذكر الرمحي أن الصحفيين الجدد خضعوا لمجموعة من البرامج التدريبية المتقدمة لتأهيل شباب الصحفيين على مهارات وفنون الكتابة الصحفية الحديثة ومن أبرزها مهارات اللغة العربية ومهارات الكتابة الصحفية، فضلاً عن مهارات اللغة الإنجليزية واستخداماتها للأغراض الصحفية، بالإضافة إلى التشريعات الصحفية، وميثاق الشرف الصحفي والأكواد المهنية، فضلاً عن دراسة مهارات الحاسب الآلي، مضيفا أن البرامج التدريبية تضمنت برامج للتدريب على الإعلام الرقمي من أبرزها، مهارات صناعة المحتوى الرقمي، ومهارات الكتابة الرقمية، وتحسين محركات البحث SEO ومهارات اكتشاف الأخبار المزيفة fake news فضلاً عن دراسة مهارات وتقنيات الأمان الرقمي.

كما تضمنت الدورة التدريبية برنامج حول دور الاعلام في صناعة الوعي العام وعلاقتة بالامن القومي، وفي نهاية الحفل تم تكريم الخريجين وتسليمهم شهادات التكريم.