تحرير 55 مخالفة تموينية متنوعة بأسواق دمياط

وتناشد مديرية التموين المواطنين، بسرعة الإبلاغ عن مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح للجمهور أو المغالاة فى أسعار البيع، وتم سحب 16 عينة غذائية لإرسالها لمعمل التحليل للوقوف على صلاحياتها للاستهلاك الأدمى من عدمه.

شنت مديرية التموين بدمياط، حملة مشتركة مع إدارة المتابعة بالمحافظة والمراقبة الصحية، أسفرت الحملات عن ضبط عدد 55 محضرا متنوعا لمخالفة البيع بأزيد عن السعر الرسمى لسلعة الأرز والسكر، ولعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة، ولمخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى المنشآت الغذائية وللإتجار فى اسطوانات الغاز بدون تصريح معتمد، وعدم الإعلان عن سعر استبدال أسطوانة الغاز، ولمخالفة تعبئة المواد الغذائية في أكياس سوداء محظور تداولها.