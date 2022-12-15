بوتين لقادة الاتحاد الأوروبى: هكذا يعاملون من يقبلون مسح الأحذية بهم

كتب محمد جمال

تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تذمّر قادة بلدان الاتحاد الأوروبي من سياسة واشنطن تجاههم، وقال لهم إن "هذا مصير من يسمح للآخرين بمسح أقدامهم به"، بحسب "روسيا اليوم".

وأضاف بوتين، في اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية، عبر تقنية الفيديو: "يعرب القادة الأوروبيون أحيانا في تصريحاتهم عن استيائهم من سياسة الولايات المتحدة إزاء بلدانهم، ويسألونها لماذا تعاملهم بهذه الطريقة؟".

وأضاف: "ما الذي كنتم تريدونه، وكيف يتم التعامل مع من يقبلون بمسح الأقدام بهم؟".

وأكد أنه تم فرض عقوبات عدوانية ضد روسيا لسحق اقتصادها لكن ذلك لم يتحقق كما ترى روسيا والجميع.