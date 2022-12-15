بعد هجوم على سيارة تقل ابنه.. إيلون ماسك يقاضى صاحب حساب يتتبع طائرته

كتبت: نهال أبو السعود

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتويتر إنه بدأ اتخاذ إجراءات قانونية ضد صاحب حساب لديه أكثر من نصف مليون متابع يراقب حركة طائرته الخاصة بدعوى انه يعرض ابنه للخطر.

استخدم جاك سوينى 20 عامًا مالك حساب "إيلون جيت" معلومات تتبع الرحلة المتاحة للجمهور للتغريد في كل مرة تقلع طائرة ماسك وتهبط، وأكد مالك تويتر أنه يتم الآن اتخاذ إجراءات قانونية ضد سويني وآخرين.

"وغرد ماسك الليلة الماضية قائلا: "السيارة التي كانت تحمل [ابنه] ليل إكس في لوس أنجلوس تبعها مطارد مجنون (يعتقد أنه أنا)، الذي منع السيارة في وقت لاحق من التحرك وتسلق غطاء محرك السيارة"، وأضاف أنه سيتم تعليق أي حساب يكشف عن مواقع الأشخاص في الوقت الفعلي "لأنه يعد انتهاكًا للسلامة البدنية".

ونفى سويني أن يكون الحادث مرتبطًا بروايته عندما سألته بي بي سي، يأتي ذلك بعد أن أكد على حسابه الشخصي على تويتر يوم الأربعاء أنه تم تعليق الملف الشخصي.

شارك سويني ، وهو طالب جامعي في ولاية فلوريدا مع شبكة CNN لرسالة من تويتر تفيد بأن شركة التواصل الاجتماعي أجرت "مراجعة دقيقة" وقررت حظر الحساب نهائيًا لانتهاكه قواعد تويتر.

الطالب مسؤول عن عشرات الحسابات الأخرى التي تتعقب الرحلات الجوية الخاصة للأثرياء الأمريكيين ، بما في ذلك المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل جيتس، ومؤسس أمازون جيف بيزوس ، والرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج.

يبدو أن العديد من هذه الحسابات - بما في ذلك طائرة تتبع مرتبطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، وطائرة أخرى لمراقبة طائرات المشاهير - قد تم تعليقها على موقع تويتر أيضًا بعد ظهر الأربعاء.

وقبل شهر ، تعهد ماسك بإبقائها تعمل على الرغم من أنها كانت تشكل "خطرًا مباشرًا على السلامة الشخصية".

لكن ماسك غرد مساء الأربعاء: "سيتم تعليق أي حساب يستخرج معلومات الموقع في الوقت الفعلي لأي شخص ، لأنه يعد انتهاكًا للسلامة البدنية، ويشمل ذلك نشر روابط إلى مواقع تحتوي على معلومات موقع في الوقت الفعلي."

قام مركز المساعدة في تويتر بتغريد سياسة وسائط محدثة تبدأ: "لا يجوز لك نشر أو نشر معلومات خاصة بأشخاص آخرين دون إذن وإذن صريح منهم".