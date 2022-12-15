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بدء تسليم قطع الأراضى السكنية "إسكان متميز" بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط".. الأحد

الخميس، 15 ديسمبر 2022 10:29 ص
بدء تسليم قطع الأراضى السكنية "إسكان متميز" بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط".. الأحد عاصم الجزار
كتب أحمد حسن

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط "، سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 18/12/2022، وحتى يوم الخميس الموافق 22/12/2022، في تسليم قطع الأراضي السكنية " إسكان متميز عمارات " بالمجاورة الثالثة بالحي الأول بمدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، والمخصصة بنظام الحجز الإلكتروني " Onlaine "، وذلك وفقاً للمواعيد المعلنة من الجهاز.
 
وأوضح المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 10 : 222، يوم الأحد 18/12/2022، والقطع من 229 : 330، يوم الإثنين 19/12/2022، والقطع من 331 : 442، يوم الثلاثاء 20/12/2022، والقطع من 444 : 494، يوم الأربعاء 21/12/2022، وتخصيص يوم الخميس الموافق 22/12/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام.
 
وأضاف رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، أنه يتم الحضور للاستلام شخصياً، ويصرح للمخصص له قطعة الأرض بتوكيل من  ينوب عنه بالاستلام بموجب توكيل رسمي معتمد، لافتاً إلى أنه من ضمن المستندات المطلوبة للاستلام ( بطاقة الرقم القومي سارية – خطاب البنك بالتخصيص).
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان



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