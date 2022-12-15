بدء أكبر إضراب للتمريض فى بريطانيا.. و"BBC": خدمات "حفظ حياة" مستمرة

كتبت: نهال أبو السعود

بدأ العاملون في التمريض في إنجلترا وويلز وايرلندا الشمالية، إضرابا عن العمل من اليوم الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي، فى أكبر تحرك من ذلك النوع في تاريخ هيئة الصحة الوطنية البريطانية، الذي يعد ثاني اضراب لكلية التمريض الملكية خلال تاريخها البالغ 106 أعوام.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، سيستمر الطاقم في تقديم خدمات "الحفاظ على الحياة" وبعض الرعاية العاجلة، ولكن الجراحة الروتينية وغيرها من العلاجات المخطط لها من المحتمل أن تتعطل، وقالت الكلية الملكية للتمريض إن الموظفين لم يُمنحوا أي خيار بعد أن رفض الوزراء استئناف محادثات الأجور.

قالت حكومة المملكة المتحدة إن طلب زيادة الرواتب الذي دفعت به كلية التمريض الملكية بنسبة 19 % لا يمكن تحمله.

سيشمل الإجراء ممرضات في حوالي ربع المستشفيات وفرق المجتمع في إنجلترا، وجميع المجالس الصحية في أيرلندا الشمالية، وجميعها في ويلز باستثناء واحد.

بموجب قوانين النقابات العمالية، يتعين على RCN ضمان استمرار الرعاية التي تحافظ على الحياة خلال الإضراب الذي يستمر 12 ساعة، وتتضمن الخدمات المذكورة العلاج الكيميائي وغسيل الكلى كالمعتاد، جنبًا إلى جنب مع العناية المركزة والحرجة ، وحوادث الأطفال والطوارئ ووحدات حديثي الولادة في المستشفى.

فى إنجلترا، ستستمر الجولة الأولى من الإضرابات في 51 من 219 مستشفى، وصناديق الصحة العقلية وخدمات المجتمع، كما أن الإضرابات مستمرة أيضًا في جميع مجالس الصحة بأيرلندا الشمالية وفي جميع المجالس الصحية في ويلز باستثناء مجلس واحد، وسيبدأ اليوم الثاني من الإضراب في 20 ديسمبر ما لم تحدث انفراجة في المحادثات.